Wettervorhersage : Viele Wolken, etwas Regen und Höchstwerte um 10 Grad

Eine Passantin geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Offenbach Statt frostigem Winterwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor allem Wolken, etwas Regen und Temperaturen um 10 Grad. Am Dienstag soll es am Vormittag bewölkt sein, vor allem im Nord und Westen kommt es im Tagesverlauf zu leichtem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In höheren Lagen kann es auch zu starken Böen kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 bis 11 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt und zeitweise regnerisch, die Tiefstwerte sinken auf 7 bis 4 Grad. Mittwochfrüh soll der Regen abklingen, am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit allerdings vor allem im Westen wieder. Die Maximaltemperaturen liegen wie am Vortag bei 7 bis 11 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag setzt sich nach Angaben des DWD der Trend aus Wolken, zeitweisen Regenschauern und Höchsttemperaturen um die 10 Grad fort.

