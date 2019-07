Viele Stellen im neuen Ausbildungsjahr bleiben unbesetzt

Mainz Viele rheinland-pfälzische Betriebe können im neuen Ausbildungsjahr ihre Azubi-Stellen wohl nicht besetzen. Es fehlt an interessiertem Nachwuchs. Viele Berufe würden als unattraktiv gelten, erklärt eine Sprecherin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken.

Außerdem hätten Unternehmen mit verkehrstechnisch ungünstiger Lage es teils schwer, Azubis zu finden. „Oft haben die jungen Männer und Frauen noch keine Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Arbeitsorte kaum zu erreichen.“ Hinzu komme noch, dass der demografische Wandel sich am Ausbildungsmarkt bemerkbar mache. Seit Jahren entschieden sich zudem viele junge Menschen eher für ein Studium als für eine Ausbildung.

Im Handwerk und auch in anderen Bereichen ist die Lage angespannt. „Mitarbeiter mit abgeschlossener Ausbildung sind branchenübergreifend Mangelware“, fasst die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz zusammen. Bei einer Umfrage in diesem Jahr hätten rund 58 Prozent der Unternehmen angegeben, stark oder sehr stark vom Fachkräftemangel betroffen zu sein. An der Umfrage beteiligten sich laut IHK Koblenz insgesamt 530 rheinland-pfälzische Betriebe aus den Bereichen produzierendes Gewerbe, Dienstleistungen, Handel, Hotellerie und Gastronomie sowie aus der Baubranche.