Verkehr Viele Probleme im Zugverkehr: Kritik von Pro Bahn

Als Gegenmittel werde „massiv Personal“ aufgebaut, um die Schiene zu stärken und eine bessere Qualität zu bieten. 2023 werde im fünfstelligen Bereich eingestellt und qualifiziert, dies sei auch 2024 geplant. Parallel würden die Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung vorangetrieben. Eine Bahn-Sprecherin nannte als Beispiele moderne Stellwerke in Wörth am Rhein und an der Moselstrecke.