Viele Polizeiwachen nicht erreichbar: Notruf funktioniert

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Trier Zahlreiche Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz sind am Dienstagvormittag telefonisch nicht erreichbar gewesen. Von der Störung waren Wachen im Raum Trier, Koblenz und Kaiserslautern betroffen. Der Notruf 110 funktioniere aber noch, teilten die Beamten in Trier mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa