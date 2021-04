Viele Kreise und Städte mit Ausgangsbeschränkungen

Koblenz Nicht zwingend nötige Operationen sollen wieder verschoben werden, um genug Klinikbetten für Corona-Patienten frei zu halten. Rheinland-Pfalz kämpft vielerorts mit steigenden Inzidenzen.

In großen Teilen von Rheinland-Pfalz dürfen die Bürger wegen Corona nachts nicht mehr ohne triftige Gründe aus dem Haus gehen. 24 der insgesamt 36 kreisfreien Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz überschreiten derzeit eine Corona-Inzidenz von 100. Ist dies drei Tage in Folge der Fall, sind sie von der geltenden „Notbremse“ des Landes mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen betroffen. Auch die geplante Bundes-„Notbremse“ sähe dies vor.