Einkommen Viele Frauen in Rheinland-Pfalz verdienen weniger als Männer

Das Gefälle zeigt sich auch in den offiziellen Angaben zu den durchschnittlichen Bruttoverdiensten je Stunde. In Rheinland-Pfalz lag der Durchschnitt 2023 bei 25,29 Euro für Männer - Frauen verdienten 21,82 Euro. Bundesweit sah es ähnlich aus: Männer verdienten durchschnittlich 26,63 Euro, Frauen 22,54 Euro. Die Unterschiede erklären sich unter anderem damit, dass viele der oft von Frauen ausgeübten Berufe niedrige Stundenlöhne haben. Oder anders gesagt: Männer arbeiten häufiger in Jobs, die in denen besser bezahlt wird.