Viele Fragen vor dem Schulstart nach den Herbstferien offen

Mainz Das Ende der Herbstferien fällt zeitlich mit den dramatisch steigenden Coronazahlen in Rheinland-Pfalz zusammen. Der rheinland-pfälzische Landeselternsprecher Reiner Schladweiler geht deshalb davon aus, dass Schulen in den kommenden Monaten aufgrund steigender Infektionszahlen geschlossen werden müssen.

So gebe es etwa Aussagen von Experten, wonach sich Grundschüler und Kitakinder nicht infizieren könnten. „Allerdings gibt es auch andere Meinungen - für uns stellt sich die Frage was stimmt jetzt?“, so Schladweiler. Um dies herauszufinden, müssten umfangreiche Tests gemacht werden, die es leider nicht gebe. Was den Öffentlichen Nahverkehr angehe, sei flächendeckend noch keine deutliche Verbesserungen zu beobachten.

Auch aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in Rheinland-Pfalz ist es aufgrund der aktuell rasant steigenden Zahlen fraglich, wie lange der Regelunterricht in bisheriger Form flächendeckend noch aufrecht erhalten werden kann. Individuelle Lösungen - etwa in Form von Änderungen des Stundenplans - würden im Bundesland vielerorts bereits diskutiert und umgesetzt. „Eventuell sollte das Land über Corona-Schnelltests an Schulen nachdenken, um mögliche Infektionen nicht in die Schule zu tragen und somit zu verbreiten“, sagte VBE-Landesvorsitzender Gerhard Bold.