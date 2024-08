Tiere Viele Fledermäuse durch Hitze geschwächt

Um auf die Tiere und deren Schutz aufmerksam zu machen, gibt es an diesem Samstag (24. August) im Mayener Grubenfeld wieder eine „Batnight - Nacht der Fledermäuse“, bei der man die fliegenden Säugetiere in den Abendstunden beim Schwärmen bestaunen kann. Die „Batnight“ findet traditionell am letzten Augustwochenende in weltweit 38 Ländern statt.