Viele Firmen beim Bezahlen von Rechnungen in Verzug

Frankfurt/Mainz Säumige Unternehmen lassen sich in Rheinland-Pfalz vergleichsweise viel Zeit zum Begleichen von Rechnungen. Im Schnitt zahlen sie 48,7 Tage zu spät, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel auf Basis von Dezember-Daten errechnet hat.

Noch länger auf ihr Geld warten müssen Rechnungssteller in Deutschland demnach nur in Berlin (68,4 Tage) und in Brandenburg (56,8 Tage).