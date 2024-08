Studium Viele Einser-Abschlüsse an Hochschulen in Rheinland-Pfalz

Rund jeder vierte Absolvent einer Hochschule in Rheinland-Pfalz hatte 2023 einen Einser-Abschluss in der Tasche. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, lag die durchschnittliche Abschlussnote bei 2,1 - und war damit 0,2 Punkte besser als zehn Jahre zuvor. Die Studierenden schnitten insgesamt aber ein wenig schlechter ab als in den beiden Corona-Prüfungsjahren: 2021 und 2022 lag der Schnitt demnach jeweils bei etwa 2,0.