Wetter Viele Einsätze wegen Hochwasser im Saarland

„In der Saar steigen die Wasserstände noch an“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt in Mainz am Mittwoch mit. Am Pegel Fremersdorf sei bereits die Meldehöhe bei 390 Zentimeter am Dienstagabend überschritten worden und in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers (458 Zentimeter) gestiegen. Im Verlauf des Tages sei ein Anstieg bis Donnerstag in einen Bereich bis 530 Zentimeter nicht auszuschließen. „Anschließend ist mit fallenden Wasserständen zu rechnen.“