Zugverkehr Viele Bahnübergänge sind nur mit Andreaskreuz gesichert

Im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Bahn gibt es den Angaben zufolge fünf neue Unter- und Überführungen mit Gesamtkosten von rund 60 Millionen Euro. In Bad Neuenahr und Worms seien die Bauarbeiten bereits abgeschlossen worden, in Schifferstadt, Vallendar und Weidenthal laufen diese noch. Keine Brücken oder Unterführungen wurden an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie den Wirtschaftswegen in Rheinland-Pfalz in diesem Zeitraum als Bahnübergänge gebaut.