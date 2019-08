Viele Azubistellen im Handwerk frei

Volker Wissing (FDP). Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Angesichts der Nachwuchssorgen vieler Betriebe nimmt die „Woche der Berufsbildung“ (2. bis 6. September) in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr das Handwerk in den Fokus. In den Köpfen vieler Menschen gelte der Ausbildungsweg über eine Hochschule noch immer als der bessere, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Montag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei biete das Handwerk die Aussicht auf sichere Beschäftigung. Laut Ministerium sind derzeit im Handwerk noch rund 2500 Auszubildendenstellen unbesetzt. Abgeschlossen wurden bis Ende Juli rund 6000 Ausbildungsverträge.

Nach Angaben des Sprechers der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern (HwK), Kurt Krautscheid, bewege sich die Zahl der Azubis in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Da ein Drittel der Betriebsinhaber im Handwerk Mitte 50 oder älter sei, böten sich im Handwerk gute Zukunftschancen für den Nachwuchs.

Zuletzt hatte die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) von einer steigenden Zahl nicht besetzter Ausbildungsstellen in gewerblichen Berufen berichtet - und auch bemängelt, dass viele Schüler mit Defiziten in die Arbeitswelt starteten. Krautscheid sah das nicht so negativ; in Betrieben würden unter anderem auch individuelle Nachhilfen organisiert.

Wissing sagte, das Handwerk in Rheinland-Pfalz erwirtschafte einen Umsatz von rund 29,3 Milliarden Euro. Etwa 52 000 Betriebe beschäftigen rund 266 000 Menschen. Im Vergleich dazu komme die Automobilbranche im Land auf etwa 60 000 Mitarbeiter.