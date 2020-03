Viele Anrufer bei der Telefonseelsorge in der Corona-Krise

Saarbrücken Die Angst um das Coronavirus macht sich auch bei der Telefonseelsorge bemerkbar. Im Vergleich zum Februar sei die Zahl der geführten Gespräche im März um etwa 50 Prozent gestiegen, sagte Pfarrer Volker Bier von der Evangelisch-Katholischen Telefonseelsorge Saar am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei gehe es weniger um die Sorge um die persönliche Gesundheit, sondern um die Auswirkungen von Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder auch um Zukunftsängste. Als konstruiertes Beispiel - die Telefonseelsorger sind strikt an die Schweigepflicht gebunden - nannte der Pfarrer die Not, wenn der beste Freund im Krankenhaus stirbt, der Beistand am Sterbebett aber wegen der Einschränkungen des Zugangs zur Klinik nicht möglich ist. Inzwischen sei auch die Sorge um den Arbeitsplatz sehr groß, etwa beim Verlust eines 450-Euro-Jobs. Auch könne es bei der Arbeit im Home Office zu Schwierigkeiten in der Familie kommen.