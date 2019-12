Viel Weihnachtsverkehr: Am Sonntag weniger als am Samstag

Frankfurt/Main Die Züge in Rheinland-Pfalz sind kurz vor Weihnachten gut ausgelastet. Nach dem Start der Schulferien am Samstag als Hauptreisetag für Wintersportler auf dem Weg in die Skigebiete blieb es am Sonntag insgesamt etwas ruhiger.

Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn war die Auslastung - an den Reservierungszahlen zu erkennen - zwar hoch. Doch die meisten Züge seien „planmäßig“ gefahren. „Über das ganze Wochenende gibt es in ganz Deutschland reichlich Passagiere“, sagte die Sprecherin. Das Reiseaufkommen vor Weihnachten verteile sich bei der Bahn jedoch gut auf die Tage Freitag bis Montag.