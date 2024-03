Verkehr Viel Verkehr zu Beginn der Osterferien erwartet

Der ADAC rechnet aufgrund des gleichzeitigen Ferienbeginns in neun weiteren Bundesländern mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. Ein Sprecher des ADAC empfahl daher, an einem Werktag unter der Woche oder aber frühmorgens oder spätabends in den Urlaub zu fahren. Vor allem am Freitag zwischen 13.00 bis 19.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag zwischen 8.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr müsse mit dichtem Verkehr und Staus gerechnet werden.