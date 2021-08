Viel Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach Die zweite Wochenhälfte bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Sonne und sommerliche Temperaturen. Am Donnerstag werden 27 bis 29 Grad erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

In der Pfalz könnten bis zu 31 Grad erreicht werden.

Auch am Freitag könnte laut DWD-Prognose die 30-Grad-Marke geknackt werden: Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, überwiegend bleibt es aber trocken. Lediglich im Saarland und in der Vorderpfalz besteht nach Angaben der DWD-Meteorologen ein geringes Schauerrisiko. Am Samstag wird es dann verbreitet heiter bis sonnig bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad.