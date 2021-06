Viel Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Roter Klatschmohn blüht im Sonnenschein. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Offenbach Es wird sommerlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Dienstag ist es im nördlichen Rheinland-Pfalz vorübergehend noch wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zum Abend wird es aber sonnig und trocken.

Am meisten Sonnenanteile gibt es demnach zwischen Oberrhein und Saar. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, in der Vorderpfalz vereinzelt bis 32 Grad, in Hochlagen um 25 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken. Es kühlt ab auf 18 bis 13 Grad, in der Eifel örtlich bis 10 Grad. Der Mittwoch bringt viel Sonnenschein und heiße Temperaturen. Die Höchstwerte liegen bei 30 bis 34 Grad, im höheren Bergland 26 bis 29 Grad.