Viel Sonne und über 20 Grad

Eine Magnolie blüht im Sonnenschein. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild.

Offenbach Viel Sonne und frühsommerliche Wärme erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auch in der kommenden Woche. Am Montag und Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit bis zu 23 Grad, es bleibt weiter trocken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa