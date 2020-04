Viel Sonne und teils heftige Windböen

Die Sonne scheint durch leichte Cirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bringt das Wetter in den kommenden Tagen vor allem Sonne und Temperaturen über 20 Grad. Dabei wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge auch recht windig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Am Dienstag sei bei viel Sonnenschein mit Höchstwerten zwischen 17 Grad in der Eifel und 23 Grad am Mittelrhein zu rechnen, erklärten die Meteorologen. Der sonst mäßige Wind wehe in Böen zeitweise stark bis stürmisch. In den Kammlagen seien auch Sturmböen möglich. Zum Abend hin schwäche der Wind meist ab. In der Nacht könne es vor allem in der Eifel örtlich Frost in Bodennähe geben. Die Temperaturen sinken dann voraussichtlich auf Werte zwischen acht und zwei Grad.