Viel Regen und viele Wolken: am Dienstag Sturmböen erwartet

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter durch Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild.

Offenbach Grauer Himmel, viel Regen: In den kommenden Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ungemütliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Vorhersage zufolge sorgt die Kaltfront eines Sturmtiefs am Dienstag für Schauer und Gewitter.

Es soll laut DWD bis in den Abend hinein regnen, oberhalb von 600 Metern ist auch Schnee möglich. Dazu warnt der DWD in Schauer- und Gewitternähe sowie im Bergland vor schweren Sturmböen. Die Höchstwerte erreichen vier bis sieben Grad.