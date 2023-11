Fastnacht Viel Neues für Narren zum 11.11. in Mainz

Kurz vor dem ersten närrischen Höhepunkt der Kampagne am 11.11. in Mainz hat der Mainzer Carneval-Verein (MCV) beim Ticketverkauf nachgebessert. So wird ein Verkauf von Karten für einen späteren Eintritt an diesem Samstag ab 15 Uhr in der MCV-Geschäftsstelle eingerichtet - für den Fall, dass bis dahin Platz auf der eingezäunten und ausverkauften Fläche rund um den Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz frei wird. Diese Zusatztickets seien dann für vier Euro zu haben, erklärte der MCV am Dienstag in Mainz. Außerdem entfalle eine Begrenzung des Zutritts für Vereine und Garden, sagte MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig. Diese könnten nun in der von ihnen angemeldeten Stärke einmarschieren.