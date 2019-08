Viel Kritik für CDU-Antrag zu Hotellerie und Gastgewerbe

Mainz Ein Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion zur Anerkennung der Hotellerie und des Gastgewerbes als Saisonarbeitsbranche ist im rheinland-pfälzischen Landtag und beim DGB auf Ablehnung gestoßen. „Die Sommer-Überstunde ist immer noch die beste Medizin gegen die Winter-Arbeitslosigkeit“, hatte der CDU-Abgeordnete Alexander Licht den Antrag begründet.

So könnten viele saisonal-befristete Arbeitsverhältnisse in ganzjährige Dauerarbeitsplätze umgewandelt werden, heißt es in dem Antrag.

Der Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, Dietmar Muscheid, monierte in einer Mitteilung: „Der Antrag der CDU bedeutet, dass sich die täglichen Arbeitszeiten der Beschäftigten im Gastgewerbe auf 12 oder 13 Stunden am Tag ausweiten würden - und das an bis zu sechs Tagen in der Woche!“