Bahn Viel Betrieb an Eifel-Strecke: Elektrifizierung beginnt

Die Bahnstrecke zwischen Köln und Trier durch die Eifel wird in den nächsten Jahren weiterhin nicht durchgängig befahrbar sein. An das Ende der Wiederaufbauarbeiten wegen der Hochwasserschäden zwischen Gerolstein in Rheinland-Pfalz und Kall im Kreis Euskirchen schlössen sich unmittelbar Arbeiten zur Elektrifizierung an, teilte die Deutsche Bahn in Düsseldorf mit. Es sei sinnvoll, das Ende der Wiederaufbauarbeiten mit dem Beginn der Elektrifizierung zu verknüpfen, „um nach hinten raus dann schneller zu werden“, sagte ein Planer der Bahn. Bis Juni 2025 sollen zwischen Gerolstein und Kall keine Züge fahren. Der Ersatzverkehr mit Bussen werde fortgesetzt.