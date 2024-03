Mobiles Arbeiten Video-Call statt Dienstreise? Homeoffice prägt Unternehmen

Es war eine Meldung mit Signalwirkung, als der US-amerikanische Videotelefonie-Anbieter Zoom seine Beschäftigten im vergangenen Sommer wieder öfter an den Büroschreibtisch bestellte. Kaum ein anderes Unternehmen wird mit dem Wandel der Arbeitswelt hin zum Homeoffice so sehr in Verbindung gebracht. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus - steht in den beiden größten Unternehmen eine Rückkehr zu mehr Präsenz bevor?