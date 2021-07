„Via Mosel“: Weingüter öffnen entlang der ganzen Mosel

Bernkastel-Kues Vom französischen Toul über das luxemburgische Schengen bis ins rheinland-pfälzische Kobern-Gondorf: Rund 50 Weingüter und Weinorte öffnen an diesem Wochenende (3. und 4. Juli) bei der Veranstaltung „Via Mosel“ ihre Türen.

„Via Mosel“ sei „das erste grenzüberschreitende weintouristische Angebot, das Kultur- und Weinbegeisterten ermöglicht, Weinarchitektur über nationale Grenzen hinweg“ zu erleben. An der deutschen Mosel beteiligten sich 22 Weingüter an dem Programm, teilte die Mosellandtouristik in Bernkastel-Kues mit. Architekturführungen gebe es zudem in Saarburg, Ürzig, Traben-Trarbach und Enkirch.