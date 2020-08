VGH verhandelt Fraktionsausschluss von Helga Lerch

Ein FDP-Prospekt mit dem Porträt von Helga Lerch (FDP). Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Koblenz Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz befasst sich am 30. Oktober mit der Klage der Bildungspolitikerin Helga Lerch gegen ihren Rauswurf aus der FDP-Landtagsfraktion. Wie das höchste Gericht des Landes am Freitag in Koblenz mitteilte, gibt es eine mündliche Verhandlung.

Seine Entscheidung gibt der VGH vermutlich erst später bekannt. Ob vor oder nach dem am 7. November geplanten FDP-Parteitag mit der Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl am 14. März 2021 scheint vorerst noch unklar zu sein.

Im Februar hatte die FDP-Landtagsfraktion Lerch mit sechs Ja- und einer Gegenstimme ausgeschlossen. Seitdem sitzt sie als fraktionslose Abgeordnete im Landesparlament in Mainz. Sie hatte nach Darstellung der liberalen Fraktion der Schulaufsicht im Land zögerliches Verhalten bei sexuellen Übergriffen von Lehrern vorgeworfen, aber die von ihr erwähnten Fälle nicht näher benannt. Zuvor hatte sie sich im Plenum kritisch zur Bildungspolitik der rot-gelb-grünen Landesregierung geäußert. Die FDP-Fraktion sah ihr Ansehen geschädigt und ihr Vertrauensverhältnis zu Lerch zerstört.