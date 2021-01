VfB Lübeck erkämpft in 3. Liga einen Punkt bei Saarbrücken

Lübeck Zum Start in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga hat der VfB Lübeck immerhin einen Teilerfolg erzielt. Am 20. Spieltag reichte es für die Schleswig-Holsteiner am Sonntag im Aufsteigerduell beim Tabellensiebten aus Saarbrücken zu einem 0:0. Der seit acht Spielen sieglose VfB bleibt trotz des Punktgewinns Tabellenletzter.

Schon am Mittwoch gibt es die nächste Chance, die Sieglos-Serie zu beenden, dann kommt die SpVgg Unterhaching an die Lohmühle.

Die Partie wurde in die Arena des Ex-Zweitligisten FSV Frankfurt, verlegt. Nach dem Wintereinbruch im Saarland hatte die Stadt das Saarbrücker Stadion gesperrt. VfB-Coach Rolf Landerl veränderte seine Startelf erneut auf zwei Positionen und gab Rieble und Rösler den Vorzug vor Ramaj und Benyamina. Dank Keeper Reader, der seine Elf gegen Mendler vor einem frühen Rückstand bewahrte (4./6. Minute), überstand der VfB die Anfangsoffensive des FCS schadlos.

Auf dem seifigen Geläuf entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel ohne nennenswerte Höhepunkte. Als der Saarbrücker Günther-Schmidt 15 Minuten vor dem Spielende die Gelb-Rote Karte sah, setzte Landerl in Überzahl noch einmal auf Offensive und brachte Benyamina und Ramaj für Mende und Thiel. Für einen Torerfolg reichte es aber nicht mehr, da Ramaj seine Großchance kurz vor Abpfiff (90.) freistehend vergab.