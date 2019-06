Verzweiflungstat : Vater aus Raum Trier gesteht Mordversuch an eigenem Kind

Trier Er habe aus Verzweiflung gehandelt, sagt der 63-Jährige, dessen Tochter an einer unheilbaren Krankheit leidet. Der Vater habe sie „erlösen“ wollen.

(dpa) Seine Tochter konnte immer weniger: Weniger sehen, weniger vor die Tür gehen, weniger Leute ertragen. Für nahezu alle alltäglichen Dinge war sie auf Hilfe angewiesen. „Unerträglich“ sei es für ihn als Vater gewesen, zu erleben, wie sich die Situation der heute 36-Jährigen - die an einer unheilbaren Augenkrankheit mit fortschreitender Erblindung leidet - verschlimmerte. Um sie von ihrem Leid zu erlösen, wollte er sie daher töten: Das hat ein 63 Jahre alter Vater am Dienstag vor dem Landgericht Trier gestanden. Er ist wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

„Was Sie in den Akten finden, das habe ich getan“, sagte er. „Es ist die Wahrheit.“ Demnach hat der Mann im Oktober 2018 seiner fast blinden Tochter mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Anschließend versuchte der Deutsche, sich selbst mit dem Messer umzubringen. Die Tochter hatte sich nach der Tat aus ihrer Wohnung in Trier schleppen können. Beide sind körperlich wieder genesen.

In seiner Einlassung schilderte der Vater unter Tränen, wie die Familie und Ärzte über Jahre versucht hätten, der Frau zu helfen. Am Ende stand die Diagnose: „Unkorrigierbare Winkelfehlsichtigkeit“ - bei der man Bilder parallel oder gekreuzt doppelt sieht. Und: Es sei immer schlechter und schwieriger geworden. In 2018 kamen bei ihr noch Panikattacken und schwere Depressionen hinzu. „Ich habe keine Lösung mehr gesehen“, sagte der gelernte Fernmeldetechniker aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Es sei „irgendwann ein Punkt gekommen, an dem ich gedacht habe, ich muss ihr diesen Wunsch erfüllen, dass sie dieses Leben nicht mehr leben will“. Öfter habe die Tochter gesagt, dass sie nicht mehr so leben wolle und ihn gefragt, ober er sie in die Niederlande oder in die Schweiz „zum gewollten Sterben“ bringen könnte. Das habe er aber nicht gekonnt. Die Tochter, eine Bürokauffrau, war vor gut zehn Jahren erkrankt.