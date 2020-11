Verwaltungsgerichte verhandeln über Corona-Verordnungen

Mainz Die Corona-Beschränkungen beschäftigen zunehmend auch die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz - vor allem das in der Landeshauptstadt Mainz. Der Höhepunkt der Verfahrenseingänge dürfte noch ausstehen.

Maskenpflicht, Bordellschließung und Quarantäne: Die Corona-Verordnungen beschäftigen zunehmend auch die Verwaltungsgerichte. Allein zum neuen Teil-Lockdown im November sind beim Mainzer Verwaltungsgericht in den ersten zwei Wochen neun Klageverfahren und 30 Eilverfahren eingegangen, wie Gerichtssprecherin Stefanie Lang der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. In zwei der Eilverfahren sei bereits vor dem Oberverwaltungsgericht in (OVG) Koblenz Beschwerde eingelegt und darüber auch schon entschieden worden.