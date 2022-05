Digitalisierungsminist : Verwaltung: Mehr als jedes fünfte Programm ist Open Source

Alexander Schweitzer (SPD), Digitalisierungs- und Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Auf den Rechnern in Rheinland-Pfalz macht sich der Pinguin breit: Das Symboltier steht für das freie Betriebssystem Linux und die dahinter stehende Entwicklung von Programmen mit frei zugänglichem Quellcode.

In großem Umfang werden Open-Source-Lösungen nach Angaben des Ministeriums etwa bei der Komprimierung oder Übertragung von Dateien sowie bei der Verarbeitung von PDF-Dokumenten verwendet. Als weiteres Beispiel werden Web-Browser genannt. Dazu gehört etwa Mozilla Firefox. Auch Chrome und Safari setzen auf Open-Source-Lösungen auf.

In größerem Umfang werden Open-Source-Anwendungen für Server genutzt, also für Computer, die andere Endgeräte mit Informationen oder Diensten versorgen. Hier wird auch in Unternehmen oft das Betriebssystem Linux verwendet, während auf Arbeitsplatz-Computern die Microsoft-Plattform Windows dominiert. Allerdings engagiere sich Rheinland-Pfalz zusammen mit anderen Bundesländern beim Projekt eines auf Open-Source-Lösungen beruhenden „souveränen Arbeitsplatzes für die öffentliche Verwaltung“, erklärte Schweitzer.