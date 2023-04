Justiz Verurteilter in Paraguay festgenommen

„Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen“ auch unter Einbindung des Bundeskriminalamtes (BKA) nahm die örtliche Polizei den Verurteilten nach kurzem Fluchtversuch in einem Hotel in der Hauptstadt Asunción Ende September 2022 fest, wie das LKA mitteilte. Am 1. April sei der Mann durch LKA-Beamte nach Ankunft in Frankfurt/Main an die Bundespolizei überstellt worden, hieß es. Er wurde demnach zum Haftantritt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.