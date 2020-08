Verunglückter Heißluftballon soll geborgen werden

Urbar Mehrere Tage nach dem tödlichen Unfall soll der verunglückte Heißluftballon heute (ab 8.00 Uhr) aus unwegsamem Gelände geborgen werden. Die Helfer rechnen damit, dass sich die Aktion bei Urbar nahe dem Loreleyfelsen über mehrere Stunden hinziehen könnte.

Bei dem Absturz waren am Sonntag der Ballonpilot getötet und die sechs Passagiere verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Windböe den Ballon bei der Landung erfasst. Der Korb schlug mehrfach auf einem Acker auf. Der Heißluftballon wurde über einen Abhang geweht und verfing sich dann an einem steilen Berg in den Bäumen. Die Passagiere wurde in Krankenhäuser gebracht worden, für den Piloten kam aber jede Hilfe zu spät.