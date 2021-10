Vertretungspool für Lehrkräfte hat jetzt 1725 Stellen

Mainz Sie kommen bei Krankheitsfällen und zur Abdeckung von Elternzeit zum Einsatz. Rheinland-Pfalz verfolgt mit dem Vertretungspool aber auch noch einen anderen Zweck.

Der im Schuljahr 2011/12 eingerichtete Vertretungspool verfolgt neben einer möglichst vollständigen Unterrichtsversorgung auch den Zweck, mehr ausgebildete Lehrkräfte an Rheinland-Pfalz zu binden. Das Konzept sieht vor, dass Lehrkräfte als Beamte oder Angestellte dauerhaft eingestellt werden. Sie stehen den Schulen in einer Region drei Jahre für Vertretungseinsätze von sechs Monaten oder länger zur Verfügung. So soll der Ausfall von Lehrkräften in Elternzeit oder bei Erkrankungen ausgeglichen werden. Nach drei Jahren werden die Lehrkräfte fest an einer Schule eingesetzt.