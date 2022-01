Vertrag zum Bau von großem US-Krankenhaus unterzeichnet

Mainz Der Vertrag zum Bau des größten US-Krankenhauses außerhalb der Vereinigten Staaten in Weilerbach (Westpfalz) ist unterzeichnet. Die Bundesbauverwaltung, die das Vorhaben für die US-Streitkräfte als Bauherrin umsetze, habe den Auftrag in Höhe von 859 Millionen Euro an eine Arbeitsgemeinschaft vergeben, teilte das Amt für Bundesbau in Mainz am Mittwoch mit.

In unmittelbarer Nähe zur Air Base Ramstein entsteht ein Krankenhaus mit mehr als 90.000 Quadratmetern sowie mit 9 Operationssälen und 120 Untersuchungsräumen. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant. Für das Rhine Ordnance Barracks Medical Center Replacement stellt der US-Kongress rund 990 Millionen Dollar zur Verfügung. Der Bund trägt mit 151 Millionen Euro Ausgaben zur Planungs- und Baubetreuung bei.

In dem Neubau sollen rund 2500 Menschen arbeiten. Betreiberin wird die Defense Health Agency (DHA) sein. 180 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren bereits in einen Zugangskontrollpunkt, eine Brücke, Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie Straßen investiert.

