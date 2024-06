2. Bundesliga Vertrag bis 2028 für Eintrachts Baum: Leihe nach Elversberg

Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wird er in der kommenden Saison das Trikot der SV Elversberg tragen. Die Eintracht verleiht das Talent für ein Jahr an den saarländischen Fußball-Zweitligisten. Baum absolvierte bisher 20 Einsätze für deutsche Nachwuchsteams. Für die Eintracht-Profis kam er in der abgelaufenen Saison auf zwei Einsätze in der Conference League sowie vier in der Bundesliga.