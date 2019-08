„Putzfrau Gretl“ : Kramp-Karrenbauer wird Sonderbotschafterin des Karnevals

Bexbach Annegret Kramp-Karrenbauer (56) liebt Närrisches und tritt im Karneval gerne als „Putzfrau Gretl“ auf: Nun wird die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin vom Bund Deutscher Karneval (BDK) zur ersten Sonderbotschafterin ernannt.

Bei einer Jubiläums-Gala zum 66-jährigen Bestehen des BDK am 21. September in Cottbus (Brandenburg) erhalte die Saarländerin den entsprechenden „Goldenen Ehrenring“, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Dienstag.