Panzerhaubitze Verteidigungsminister Pistorius in Artillerieschule

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht die Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld. Nach der Begrüßung durch den Leiter der Artillerieschule, Oberst Olaf Tuneke, begleitete der Minister Abschnitte der Ausbildung, unter anderem an der Panzerhaubitze 2000. Im Mittelpunkt seines Besuches stehen Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeitenden am Standort, wie die Bundeswehr mitteilte.