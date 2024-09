Fallschirmjäger Verteidigungsminister Pistorius besucht Luftlandebrigade

Der Brigade mit Führungssitz in Saarlouis sind Truppen in Rheinland-Pfalz (Zweibrücken), im Saarland (Merzig) sowie in Niedersachsen (Seedorf und Oldenburg) unterstellt. Die Einheit ist die am schnellsten verfügbare Brigade der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland. So war sie im August 2021 bei der militärischen Evakuierungsoperation im afghanischen Kabul und im April 2023 in Khartum im Sudan im Einsatz.