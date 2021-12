Verteidigung legt Revision gegen Held-Urteil ein

Mainz Die Verteidigung hat gegen das Urteil im Prozess um den SPD-Poliker Marcus Held Revision eingelegt. Diese müsse innerhalb eines Monats schriftlich begründet werden, berichtete eine Gerichtssprecherin am Dienstag in Mainz.

Der Vorsitzende Richter Wolfgang Eckert sah den 44 Jahre alten Held der Bestechlichkeit in vier Fällen und der Untreue in zwölf Fällen für schuldig. Dabei ging es zumeist um Untreue zum Nachteil der Stadt Oppenheim, in zwei Fällen wegen der Annahme verbotener Einflussspenden aber auch um Untreue zulasten der Bundes-SPD. Der Verurteilte muss zudem 10.000 Euro an die Kinderklinik der Universitätsmedizin Mainz zahlen.