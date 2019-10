Versuchter Totschlag mit einem Messer in der Eifel

Ein Polizist trägt eine Uniform mit der Aufschrift "Polizei". Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Ulmen Wegen mutmaßlichen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung mit einem Messer in der Eifel ist ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Eritreer soll am vergangenen Donnerstagabend in Ulmen im Kreis Cochem-Zell einen 20 Jahre alten Landsmann mit einem Messer schwer verletzt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz am Montag mit.

