Versuchter Schatzraub: Hinweise nach ZDF-Sendung

Trier Im Fall des versuchten Raubs des Trierer Goldschatzes aus dem Rheinischen Landesmuseum sind nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ zahlreiche Hinweise eingegangen. „Wir haben etwa 35 Hinweise - das ist schon eine Hausnummer“, sagte Polizeisprecher Uwe Konz am Donnerstag.

Unbekannte waren am 8. Oktober 2019 durch ein Fenster in das Museum in Trier eingebrochen. Trotz brachialer Gewalt gelang es ihnen nicht, im Münzkabinett den Glaskubus zu öffnen. Sie flohen ohne Beute und ließen zwei Vorschlaghämmer, zwei große Schraubendreher und ein Brecheisen zurück. Ein Video zeigt zwei mutmaßliche Täter.