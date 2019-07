Versuchter Raubüberfall: acht Menschen verletzt

Mainz Acht Menschen sind bei einem versuchten Raubüberfall in Mainz verletzt worden. Ein maskierter Mann habe am späten Dienstag eine Schenke im Stadtteil Finthen betreten und vermutlich mit einer Gaspistole in die Luft geschossen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

