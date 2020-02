Versuchter Mord mit dem Auto? Prozess geht aufs Ende zu

Trier Er soll seine Ex-Freundin absichtlich mit dem Auto angefahren haben, um sie zu töten: Der Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch eines 47-Jährigen vor dem Landgericht Trier neigt sich dem Ende zu.

Nach Angaben des Gerichts ist die Beweisaufnahme geschlossen, so dass heute (9.00 Uhr) mit den Plädoyers und einem Urteil zu rechnen ist. Laut Anklage hat der Deutsche aus dem saarländischen Mettlach seine Ex im November 2018 in Taben-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) auf dem Weg zu deren Arbeitsplatz abgepasst und sie in Tötungsabsicht mit seinem Auto angefahren.