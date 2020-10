Versuchter Mord: Bundespolizei verhaftet 19-Jährigen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Bundespolizei hat in einem Zug zwischen Saarlouis und Saarbrücken einen 19-Jährigen verhaftet, der wegen versuchten Mordes von den schwedischen Behörden gesucht wird. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel der 19-jährige Schwede den Beamten bei einer Routinekontrolle am Dienstag auf.

