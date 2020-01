Versuchter Goldschatz-Raub: noch keine heiße Spur

Trier Auf gut 18 Kilo pures Gold hatten es die Täter abgesehen. Doch ihr Raub aus dem Museum scheiterte. Drei Monate später unternehmen die Ermittler einen neuen Anlauf, die Täter doch noch zu schnappen.

Dafür spreche auch, „dass wir bisher so wenig in Erfahrung bringen konnten“. Gut drei Monate nach der Tat seien zwar gut 60 Hinweisen nachgegangen und fast 30 Spuren angelegt worden: „Aber die heiße Spur ist nicht dabei.“ Die Ermittler erhoffen sich nun neue Hinweise: Am (morgigen) Mittwoch wird der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ (20.15 Uhr) ausgestrahlt.