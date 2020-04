Verstoß gegen Maskenpflicht kann zehn Euro kosten

Ein junger Mann trägt eine Atemschutzmaske. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Mainz Das Missachten der Maskenpflicht kann in Rheinland-Pfalz künftig mit einem Verwarnungsgeld von zehn Euro geahndet werden. Das teilte das Innenministerium am Freitag in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

