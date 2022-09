Geschichte : Versteigerung von Eckels Nachlass überrascht

Der inzwischen gestorbene einstige Fußball-Weltmeister Horst Eckel sitzt in seinem Haus in Vogelbach vor einem Regel mit Pokalen und weiteren Erinnerungen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Bildarchiv

Mannheim Die angekündigte Versteigerung des Nachlasses von Idol Horst Eckel hat in der Fußball-Szene für Verwunderung gesorgt. Das WM-Trikot des „Helden von Bern“ von 1954 hängt derzeit im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Sie habe den seit 2015 laufenden Leihvertrag zu 2025 gekündigt, sagte Eckels Tochter Dagmar bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Mannheim. Für Museumsdirektor Manuel Neukirchner kam das Schreiben am Montagabend „völlig überraschend“. „Wir prüfen derzeit den Sachverhalt. Unabhängig davon kann ich schon jetzt sagen, dass der Erwerb des gesamten Nachlasses für das Deutsche Fußballmuseum in Anbetracht des veranschlagten Startpreises der Auktion wohl nicht infrage kommt“, sagte er.