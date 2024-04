Pharma „Versprechen in Zukunft“: Spatenstich bei Abbvie

Im Jahr 2027 will der US-Pharmakonzern Abbvie sein neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude am Standort Ludwigshafen in Betrieb nehmen. Am Montag erfolgte der symbolische Spatenstich für den rund 150 Millionen Euro teuren Bau unter anderem in Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Das Gebäude sei ein „Versprechen in die Zukunft und die Innovationskraft dieses Standorts“, sagte der Geschäftsführer Forschung und Entwicklung von Abbvie Deutschland, Martin Gastens.