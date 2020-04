Versorgung mit Trinkwasser auch in der Krise sichergestellt

Ulrike Höfken (Bündnis90/Die Grünen), Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, vor der Presse. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Der Zugang zu sauberem Trinkwasser in Rheinland-Pfalz bleibt nach Angaben von Behörden und Versorgungsunternehmen auch in der Corona-Krise gesichert. „Land und Kommunen treffen alle Vorkehrungen, um Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auch in besonderen Krisenzeiten sicherzustellen“, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit Verbänden der Versorgungswirtschaft.

Sauberes Trinkwasser und die Abwasserentsorgung zum Schutz des Menschen und der Gewässer seien systemrelevant.